La verità dei teschi di cristallo dei musei, ecco a chi appartenevano

I teschi di cristallo non sono solo degli oggetti scenici dell'ultimo film di Indiana Jones, ma esistono davvero... o per meglio dire, fanno parte di una vera e propria "bufala archeologica" perché, in realtà, non sono mai stati trovati per davvero nonostante fossero stati considerati reali per molto tempo.

Stiamo parlando, in particolare, dei teschi di cristallo atzechi che verso la fine del 1800 erano molto diffusi nei musei. Negli anni '90, un'antropologa di nome Jane Walsh del Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian iniziò ad aver diversi sospetti su questi oggetti. All'epoca (e in alcuni casi anche oggi) potevano essere trovati spesso nei musei come una vera e propria rarità archeologica.

Tutto cambiò quando un giorno venne consegnato un teschio di cristallo azteco allo Smithsonian Institution da un donatore anonimo, e la nota affermava che in passato apparteneva a un dittatore messicano. La scienziata ebbe subito dei forti dubbi: "Era troppo grande, le proporzioni erano sbagliate, i denti e le depressioni circolari sulle tempie non sembravano a posto, e nel complesso sembrava troppo arrotondato e levigato", scrive Walsh nel suo libro "The Man Who Invented Aztec Crystal Skulls: The Adventures of Eugène Boban".

Da qui in poi ebbe inizio la crociata di Walsh contro questi falsi. L'antropologa iniziò dalla collezione dello Smithsonian Institution dove si trovava uno di questi cimeli grande 5 centimetri e apparso apparentemente dal nulla alla fine del 1800 come parte di una collezione arrivata al museo dal Messico. L'indagine rivelò che l'oggetto era "sicuramente un falso", creato con moderni strumenti e tecniche di creazione di gioielli.

Insieme a questi cimeli c'era anche un nome: Eugène Boban, che nel 1886 aveva cercato di vendere un falso teschio di cristallo al museo nazionale del Messico. Boban è stato l'artefice di questa grande truffa dei teschi di cristallo. Il truffatore sviluppò amicizie con molti dei più grandi archeologi del suo tempo e si interessò molto alla raccolta di manufatti provenienti da tutta la regione.

Nella comunità scientifica erano numerosi gli scienziati che denunciavano la falsità dei manufatti, ma i musei non ne sapevano abbastanza per evitarli. Nel frattempo il truffatore si guadagnò la reputazione di esperto di antichità messicane e i curatori del museo si fidavano di lui per organizzare accordi. Le bufale di Boban sono continuante per molto tempo anche dopo la sua morte, ma è stato grazie allo sforzo di scienziati come Walsh che negli ultimi anni si è finalmente accettata l'idea della falsità dei teschi di cristallo.