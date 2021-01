Questo verme di 20 milioni di anni fa attuava imboscate alle sue prede

Gli scienziati hanno ricostruito la tana di un gigantesco verme sottomarino che è vissuto sulla Terra 20 milioni di anni fa ed è un antico parente del Verme Bobbit (Eunice aphroditois); creature che possono crescere fino a 3 metri di lunghezza.

Il team dietro il nuovo studio ha recuperato ed elaborato 319 esemplari per ricostruire una traccia fossile, una tana a forma di "L" di circa 2-3 centimetri di diametro e oltre a 2 metri di lunghezza. Sulla base di un'analisi delle dimensioni e della forma della tana, sembra che fosse la dimora di un antico verme chiamato Pennichnus formosae.

Anche queste antiche creature, come il Verme Bobbit, usavano fare imboscate alle loro prede. Una di queste caratteristiche morfologiche è l'elevata concentrazione di ferro verso la sommità della tana. In base alla tracce studiate, gli esperti hanno scoperto che gli antichi vermi usavano il muco per ricostruire le loro tane dopo l'attacco.

I risultati ottenuti colmano una grande lacuna nella nostra conoscenza del tipo di creatura che si è evoluta e sviluppata nel tempo. "Per riassumere, ipotizziamo che circa 20 milioni di anni fa, al confine sud-orientale del continente eurasiatico, antichi Vermi Bobbit colonizzassero il fondo del mare aspettando in agguato un pasto di passaggio", scrivono i ricercatori.

Esistono creature simili anche oggi: come il Leocratides kimuraorum e il verme Elvis.