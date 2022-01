Questo verme è stato chiamato come il nemico storico di Godzilla per una buona ragione

All'interno di una spugna di mare in Giappone nell'ottobre 2019 i ricercatori hanno trovato ben 25 nuovi vermi, che sono stati chiamati come la nemesi di Godzilla, King Ghidorah. La specie adesso si chiama ufficialmente Ramisyllis kingghidorahi. Sicuramente il nome perfetto per una creatura scoperta nella terra del Sol Levante.

Il verme, a differenza della mostruosa creatura da cui prende il nome, ha soltanto una testa, ma ha più arti tentacolari - lunghi tra 5 e 10 centimetri - che crescono fino a riempire tubi stretti all'interno dei loro ospiti. Questi vermi si riproducono in modo davvero particolare: l'estremità di ogni arto, noto come stolone, si stacca e nuota in superficie per rilasciare le sue uova o il suo sperma.

Gli stoloni muoiono dopo essersi staccati, ma l'arto della creatura ricresce successivamente per il successivo ciclo riproduttivo. Proprio a causa di questa capacità auto rigenerativa gli scienziati hanno dato il nome alla creatura. "King Ghidorah è un animale immaginario ramificato che può rigenerare le sue estremità perdute. Quindi abbiamo pensato che questo fosse un nome appropriato per la nuova specie di verme", afferma Maria Teresa Aguado, autrice principale e biologa evoluzionista dell'Università di Göttingen in Germania (esiste perfino una specie che si chiama come il Re dei mostri, lo squalo Godzilla).

La R. kingghidorahi è la terza specie di verme ramificato che viene scoperta. Ci sono probabilmente vermi marini della stessa specie, ma sconosciuti, in attesa di essere scoperti, secondo quanto riportano i ricercatori. Tuttavia, è difficile trovare gli sfuggenti invertebrati perché trascorrono la maggior parte della loro vita nascosti all'interno delle spugne.

