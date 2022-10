Trovato un 'verme corazzato': è l'antenato di tanti animali odierni

In Cina è stato rinvenuto un fossile di ben 518 milioni di anni fa, che potrebbe essere un importante antenato di molti animali, rappresentando l'anello mancante nella catena evolutiva.

Questa volta non è stato trovato accidentalmente un dinosauro in un giardino, ma l’importanza della ricerca non è da meno. Un team internazionale di ricercatori guidati dalla Yunnan University, ha scoperto in Cina il fossile di un verme corazzato che a quanto pare potrebbe essere l'antenato di grandi gruppi di animali viventi, fra i quali molti invertebrati acquatici e molluschi.

Si tratta di un ritrovamento importamente, in virtù della ricostruzione dell'evoluzione di molte specie. Il fossile risale infatti all'epoca poco successiva alla cosiddetta "esplosione del Cambriano" di ben 550 milioni di anni fa, durante la quale furono molti gli animali complessi ad iniziare a comparire sulla Terra.

Il fossile rinvenuto appartiene nello specifico ad un verme chiamato Wufengella, lungo poco più di un centimetro e dalle sembianze tozze, ricoperto sul dorso da una schiera di placche sovrapposte che formano una vera e propria "armatura". Sui fianchi, invece presenta fasci di setole su un corpo costituito da una serie di segmenti, come nei lombrichi.

Il dott. Gregory Edgecombe del Natural History Museum di Londra, co-autore dello studio ha affermato: "Con fossili come Wufengella possiamo far risalire ogni lignaggio alle sue radici e vediamo che, un tempo, gli animali apparivano del tutto diversi e avevano diversi stili di vita, a volte unici e a volte condivisi con parenti più lontani".

Insieme alla recente scoperta di un nuovo dinosauro, si tratta di passi decisamente importanti, poiché è grazie a queste scoperte che molti dei tasselli mancanti sembrerebbero pian piano trovare una giusta collocazione evolutiva.