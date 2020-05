Ecco a voi il verme Elvis: ricorda i lustrini colorati degli iconici abiti del re del rock

Diciamocelo: gli scienziati hanno davvero tanta fantasia nei nomi delle nuove scoperte. Basti pensare al serpente nominato come un personaggio di Harry Potter. Così, in linea con questa tendenza, anche dei vermi sono stati chiamati con un nome alquanto curioso, prendendo ispirazione nientepopodimeno che dal re del Rock and Roll, Elvis.

Questi abitanti delle acque profonde sfoggiano squame luccicanti e cangianti che ricordano i lustrini sulle iconiche tute di Elvis. "Per un po', abbiamo pensato che esistesse un solo tipo di verme Elvis", afferma Greg Rouse, biologo marino dello Scripps Institution of Oceanography di La Jolla, California. Ma l'analisi della composizione genetica delle creature mostra che i vermi Elvis comprendono invece quattro specie, riportano Rouse e colleghi il 12 maggio nella rivista ZooKeys.

Il team di Rouse nello specifico ha confrontato il materiale genetico di diversi vermi Elvis tra loro e con il DNA di altre specie. Questa analisi colloca i vermi Elvis nel genere Peinaleopolynoe dei vermi polinoidi, che comprende altre due specie conosciute: una trovata al largo della costa spagnola, l'altra al largo della California.

Le quattro specie di vermi Elvis recentemente identificate possono essere trovate in tutte le zone del Pacifico, e sono: P. elvisi e P. goffrediae nel Monterey Canyon al largo della California, P. orphanae nel Golfo della California dal Messico e, infine, P. mineoi vicino al Costa Rica. Tutti questi "parenti" condividono dei tratti comuni, come ad esempio nove paia di squame. Tuttavia, ogni specie ha una caratteristica unica.

I ricercatori non sanno perché i vermi Elvis si siano evoluti con squame dai colori così accattivanti, dal momento che gli animali vivono in un mare buio e profondo.