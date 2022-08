Ecco a voi il verme spaghetti, una creatura davvero strana e bizzarra

Il Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) ha recentemente ripreso e osservato una creatura alquanto strana: un verme che sembrava essere un piatto di spaghetti - o un pom-pom - sul fondo del mare. Esattamente cosa stiamo guardando?

Il MBARI ha chiesto l'aiuto dell'esperto tassonomico Greg Rouse dello Scripps Institution of Oceanography per risolvere il mistero. Secondo quanto riportato da Rouse, si tratta di una specie non descritta di "vermi spaghetti" del genere Biremis. Attualmente l'animale è ancora in attesa di identificazione formale, ma possiamo dirvi di qualche sua caratteristica peculiare (no, questi non possono vedere senza testa).

Il genere Biremis infatti ha delle unicità comuni con tutti gli altri membri: la presenza di occhi, branchie e mancanza di setole lungo i segmenti del corpo. Le creature di questo genere vivono in rientranze o all'interno di alcune tane sul fondo del mare, ma questo in particolare agisce in modo leggermente diverso... come questi vermi che possono sentire i suoni grazie alla pelle.

Piuttosto che nascondersi nel fondale marino, questo verme riposa sulla superficie sabbiosa o nuota appena sopra di essa. Così facendo, affermano gli esperti, il verme può aumentare le sue opportunità di alimentazione. “Documentando nuove specie nelle profondità marine, MBARI sta aiutando a stabilire una linea di base per la vita nel più grande ambiente della Terra. Non possiamo proteggere ciò che non comprendiamo, quindi capire cosa vive nelle profondità marine è un primo passo fondamentale per proteggere gli animali e gli habitat di acque profonde."