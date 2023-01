Questi vermi abitano i ghiacciai e sono un mistero assurdo per la scienza

Nei ghiacciai del Nord America in estate è possibile osservare un curioso fenomeno: nel tardo pomeriggio durante i mesi più caldi dei misteriosi vermi neri emergono dall'acqua solidificata. Il motivo di ciò non è chiaro e gli scienziati stanno ancora cercando di rispondere alla domanda.

Stiamo parlando dei peculiari vermi del ghiaccio (Mesenchytraeus solifugus) lunghi circa 1 centimetro e di colore nero o marrone. Oltre alla loro particolarità di emergere improvvisamente dai ghiacci, la cosa incredibile è che, nonostante siano capaci di vivere a temperature di 0 °C, se vengono esposti a temperature più fredde di quella muoiono: vivono praticamente sempre a rischio di morte.

Questi piccoli vermetti contengono delle proteine ​​​​antigelo che impediscono loro di morire congelati e funzionano quasi al contrario: dopo l'inverno emergono più grassi di quanto non siano entro la fine dell'estate. Quello che succede a queste creature quando si nascondono più in basso nella neve è solo uno dei tanti misteri che li circondano (mentre ci sono altre creature che tornano in vita dopo 42.000 anni di gelo).

Un altro mistero riguarda il ciclo riproduttivo, poiché nessuno sa davvero come e quando questi animali si riproducano. "All'inizio dell'estate tendi a vedere vermi di ghiaccio più piccoli, suggerendo che a un certo punto prima, le loro piccole uova si siano schiuse e siano saltati fuori piccoli vermi di ghiaccio", ha dichiarato Peter Wimberger dell'Università di Puget Sound.

Secondo le stime più accreditate, ogni ghiacciaio ha circa 5 miliardi di vermi al suo interno, ma i loro segreti potranno morire presto con loro, poiché è stato scoperto che con il cambiamento climatico anche i vermi del ghiaccio scompariranno insieme ai ghiacci.