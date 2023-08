Questi vermi-fossili sembrano usciti direttamente dal film Dune

Descritti sulla rivista Historical Biology, i vermi sono stati prontamente denominati Shaihuludia shurikeni. Come vedremo, si tratta di un nome tutt’altro che casuale che trae fortemente ispirazione da una delle opere di fantascienza maggiormente apprezzate: Dune.

Lo scorso anno l’Arizona si trasformò nel film Dune, mentre questa volta parliamo dei fossili che sono stati rinvenuti nel sito di Spence Shale, negli Stati Uniti dal gruppo di ricerca guidato da Julien Kimmig, geologo del Museo tedesco di Storia naturale di Karlsruhe. Si tratta dunque di una scoperta realmente importante, poiché rappresentano a tutti gli effetti un nuovo esemplare mai scoperto prima.

Questi animali sono vissuti oltre 500 milioni di anni fa nell'epoca del Cambriano, e avevano una lunghezza inferiore ai 10 centimetri. La peculiarità risiede però nelle "chaetae", ovvero delle setole decisamente rigide che potete osservare nel link in calce.

Proprio per le setole rigide che ricordano gli enormi vermi che popolavano il pianeta sabbioso di Dune creato da Frank Herbert, la specie è stata chiamata Shaihuludia shurikeni, dove "Shai-Hulud" era il nome originario dei vermi giganti presenti proprio sul pianeta Arrakis, mentre "shuriken" è la parola giapponese che significa "lame da lancio", utilizzata per la peculiare forma delle setole simili appunto a delle lame.

"Il nuovo anellide Shaihuludia shurikeni è particolarmente interessante, in quanto possedeva alcune chaetae molto impressionanti. Un fatto che lo rende unico tra gli anellidi del Cambriano. Anche il modo in cui il fossile è conservato è di particolare interesse, poiché la maggior parte dei tessuti molli è conservata come un ‘blob’ di ossido di ferro, suggerendo che l'animale è morto e si è decomposto per un po' prima di essere fossilizzato”, ha dichiarato lo stesso Kimmig.

Insomma, dopo aver visto i vermi resuscitati dopo 46.000 anni, ecco l’ennesima curiosità che ci ricorda che la fantascienza fa in realtà parte del nostro passato!