Questi vermi hanno 'invaso' l'Italia e la Francia e non è una buona notizia

Il Bipalium kewense, chiamato anche "verme piatto con la testa a martello", è una creatura avvistata recentemente in alcune parti tra l'Africa e l'Europa. Gli esperti credono che siano animali invasori che potrebbero devastare la biodiversità del suolo.

"Siamo rimasti sorpresi dal fatto che alcune delle specie che stavano invadendo l'Europa, un luogo dove la biodiversità dovrebbe essere ben nota, non avessero nemmeno un nome. Questo è stato il caso di Obama nungara, una specie descritta solo nel 2016", secondo il professor Jean-Lou Justine dell'ISYEB. "Questo è anche il caso delle due nuove specie descritte in questo articolo, non avevano nomi e non sono mai state descritte nei loro paesi di origine".

Sono stati descritti un grande numero di vermi a martello, ma la maggior parte all'interno dei luoghi che sono stati invasi. Ad esempio, il Bipalium pennsylvanicum e il Bipalium adventitium provengono dall'Asia ma sono state segnalate per la prima volta dagli Stati Uniti. Le due specie scoperte recentemente seguono lo stesso destino.

La prima nuova specie è stata denominata Humbertium covidum, in omaggio alle vittime del COVID-19, ma anche perché gran parte del lavoro è stato svolto durante il lockdown, ed è stata trovata in Francia e in Italia, precisamente in Veneto. La seconda specie, Diversibipalium mayottensis, è stata invece trovata solo a Mayotte (un'isola francese nel Canale del Mozambico, nell'Oceano Indiano).

È probabile che la specie sia stata trasportata negli ultimi anni dall'Asia, all'interno di qualche pianta importata. Queste creature sono un problema; una singola specie di vermi della Nuova Zelanda è diventata invasiva nel Regno Unito e, quando si è affermata, la biomassa di lombrichi è diminuita del 20%. A proposito, quali sono le specie invasive più pericolose per l'ambiente?