Questi vermoni di 500 milioni di anni fa si chiamano come quelli visti nel film Dune

Gli scienziati hanno recentemente scoperto un fossile di verme risalente a ben 500 milioni di anni fa chiamato "Shaihuludia shurikeni". Ma ciò che rende questa scoperta particolarmente affascinante non è solo la sua antichità, ma il nome che gli è stato dato, preso direttamente dal celebre romanzo di fantascienza "Dune" di Frank Herbert.

Questo antico verme, che ha vissuto in un periodo in cui la vita sulla Terra stava vivendo una delle sue prime grandi esplosioni evolutive, presenta caratteristiche che hanno ricordato ai ricercatori i giganteschi vermi di sabbia descritti nel mondo desertico di Arrakis nel romanzo.

Queste creature, protagonisti di alcune delle scene più iconiche di "Dune", sono temibili e maestose, capaci di muoversi sotto la sabbia e di emergere improvvisamente per catturare le loro prede. Sebbene il fossile appena scoperto non sia certo di dimensioni paragonabili a quelli visti all'interno della pellicola cinematografica, la sua struttura e le sue caratteristiche hanno evocato abbastanza somiglianze da ispirare il suo curioso nome.

Una scelta che dimostra come la scienza e la cultura pop possano a volte interagire in modi sorprendenti, creando connessioni tra il nostro passato remoto e le visioni futuristiche della letteratura. E no, nel caso ve lo stesse chiedendo questa non è la prima volta che succede una cosa del genere: ecco a voi il serpente chiamato in onore di Harry Potter e la rana in onore a J.R.R. Tolkien.