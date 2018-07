Vernee T3 Pro: 10 unità a 9,99 dollari al giorno dal 3 al 9 agosto

Vernee ha deciso di lanciare una nuova promozione che permetterà a un totale di 70 persone di portarsi a casa uno smartphone T3 Pro a 9,99 dollari. Il tutto dal 3 al 9 agosto compresi. Vediamo assieme tutti i dettagli dell'offerta in questione.

In particolare, il tutto è stato annunciato attraverso il sito ufficiale della società e le 10 unità giornaliere acquistabili a quel prezzo saranno messe a disposizione attraverso questo link. Il prezzo di listino è di 99,99 dollari.



ATTENZIONE: Al contrario di quanto riportato da diverse fonti, stando all'immagine presente su AliExpress, che potete vedere anche qui sotto, gli utenti dovranno prima acquistare a 79,99 dollari il dispositivo e successivamente il servizio clienti rimborserà la differenza di 70 dollari ai fortunati vincitori. Pratica diversa da altri concorsi simili effettuati in precedenza, che ha creato un po' di confusione sia agli utenti che alla stampa.

A livello di caratteristiche tecniche, Vernee T3 Pro dispone un display da 5,5 pollici con risoluzione HD, screen-to-body ratio 80,2% e aspect ratio 18:9, un processore quad-core MediaTek MT6739, 3GB di RAM, 16GB di memoria interna, una batteria da ben 4080mAh, una fotocamera anteriore da 5MP e una doppia cam posteriore da 12+2MP. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Non mancano un sensore di impronte digitali, il riconoscimento facciale e tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G LTE al Dual SIM.

Insomma, Vernee ha deciso di lanciare un'interessante promozione, anche se le unità disponibili sono piuttosto limitate. Per ulteriori informazioni, non vi resta che tenere monitorati i profili social della società produttrice di smartphone in questione e i succitati siti ufficiali.