Ecco la vernice del futuro: è più leggera, assume qualunque colore e dura per secoli

I ricercatori hanno sviluppato una nuova vernice a risparmio energetico che respinge il calore, disponibile in qualsiasi colore esistente e che dovrebbe durare secoli. Non vi basta? È anche la vernice più leggera creata fino ad oggi. La ricerca è stata pubblicata su Science Advances.

Se solo poche ore fa vi abbiamo parlato del nero "Vantablack" in grado di assorbire il 99,965% della luce, ora passiamo ad una vernice in grado di assumere qualsiasi colore esistente. Ispirata alle ali delle farfalle, questa vernice non è composta dai soliti pigmenti. Il colore viene creato strutturalmente attraverso la diversa disposizione delle nanoparticelle, tanto che lo stesso team la definisce "vernice plasmonica".

Tale vernice, si serve principalmente di due materiali totalmente incolori: alluminio e ossido di alluminio. Disponendoli in modi diversi sopra uno specchio di alluminio rivestito di ossido, è possibile controllare come la luce viene diffusa, riflessa o assorbita.

Sulla base dei loro calcoli, ci vorrebbero solo 1,4 chilogrammi di vernice plasmonica per ricoprire interamente un Boeing 747. Per darvi un’idea dell’importanza della scoperta, per fare lo stesso al giorno d’oggi servirebbero almeno 454 chilogrammi di vernice commerciale convenzionale. Ciò significa che potrebbe ridurre significativamente la quantità di gas serra necessari per il volo, rendendo i mezzi più leggeri.

Un’ulteriore motivazione per commercializzare questa vernice? Può ad esempio aiutare a mantenere le strutture più fresche, poiché la struttura della vernice plasmonica riflette l'intero spettro infrarosso, andando ad assorbire quindi meno calore. I ricercatori affermano che le superfici sotto la nuova vernice rimangono da 13 a 16 gradi Celsius più fredde di quanto farebbero se fossero coperte con una normale vernice.

"La differenza di temperatura promessa dalla vernice plasmonica porterebbe a significativi risparmi energetici. L'uso di meno elettricità per il raffreddamento ridurrebbe anche le emissioni di anidride carbonica, diminuendo il riscaldamento globale", afferma il nanoscienziato Debashis Chanda dell'Università della Florida centrale, che ha guidato il gruppo di ricerca.

Come se non bastasse, i ricercatori hanno anche combinato le loro scaglie di colore con un legante commerciale, andando in tal modo a creare una vernice che durerà letteralmente per centinaia di anni… almeno in teoria.

"Il colore normale svanisce perché il pigmento perde la sua capacità di assorbire i fotoni. Qui, non siamo limitati da quel fenomeno. Una volta che dipingiamo qualcosa con un colore strutturale, dovrebbe rimanere per secoli", afferma Chanda.

C'è sicuramente ancora molta strada da fare prima di vedere chiunque riuscire a personalizzare e dipingere casa con la vernice plasmonica, ma ciò che ci insegna la vernice più bianca del mondo, è che lo sviluppo scientifico continua senza freni.