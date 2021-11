É vero che aggiungere il sale all'acqua la fa bollire prima? Sfatiamo un mito

Almeno una volta nella vostra vita da chef casalinghi avrete sicuramente sentito dire da qualcuno "aggiungi il sale nell'acqua così bolle più in fretta". In effetti, molti pensano realmente che ciò sia possibile, ma la scienza da questo punto di vista cosa dice? É vero che aggiungere il sale all'acqua la fa bollire prima?

Ovviamente no e anzi l'aggiunta di sale fa l'esatto contrario... e ci vorrà più tempo per far bollire l'acqua. Il cloruro di sodio non fa altro che far aumentare il punto di ebollizione dell'acqua (a proposito, sapete che è stato creato del sale esagonale?). Aggiungendo la sostanza all'acqua avverrà un aumento del punto di ebollizione che si verifica quando una sostanza solubile (il sale) viene aggiunto a un solvente (l'acqua) per creare una soluzione (l'acqua salata).

L'acqua salata, infatti, richiede una maggiore esposizione al calore per poter bollire rispetto all'acqua normale. Quindi, al massimo, la soluzione rende l'acqua più calda, ma non la fa bollire più velocemente, perché il nuovo punto di ebollizione aggiungendo il sale sarà aumentato a circa 102 gradi Celsius (rispetto ai classici 100 °C per l'acqua normale).

Certo, sicuramente una notizia che molti conosceranno già... ma che potrebbe servire a far ricredere tantissime persone. Troppo sale, come ben sappiamo, fa anche male e un semplice sostituto potrebbe salvare milioni di vite ogni anno.