È vero che gli animali possono fiutare la paura? La risposta della scienza

Nell'eterno dibattito su quanto gli animali possano percepire le nostre emozioni, una domanda affascinante emerge con forza: hanno la capacità di annusare la paura nei loro compagni umani? Mentre interrogare direttamente i nostri amici a quattro zampe non è un'opzione, gli scienziati hanno deciso di approfondire questo aspetto.

Così gli scienziati hanno concentrato l'attenzione su come animali come cani e cavalli reagiscano agli odori emessi dagli umani in stati emotivi differenti, come la gioia o la paura. In uno studio innovativo su equini, pubblicato nel 2023 su Scientific Reports, i ricercatori hanno raccolto campioni di sudore da spettatori di film comici e horror, scoprendo che i cavalli distinguevano chiaramente tra gli odori legati a stati emotivi opposti (a proposito, ma quanti cavalli hanno i cavalli?).

Sorprendentemente, quando esposti agli odori di gioia, gli equini utilizzavano solo la narice sinistra, indicando una percezione positiva del profumo attraverso l'uso specifico di un emisfero cerebrale. Al contrario, di fronte agli odori di paura, mostravano reazioni più intense e usavano entrambe le narici, suggerendo una comprensione distinta tra gli odori associati a diversi stati emotivi umani.

Questa scoperta apre la porta a ulteriori domande su quali composti specifici nel sudore umano provochino queste reazioni negli equini e se simili segnali chimici, come l'adrenalina o l'androstadienone, possano trasmettere informazioni emotive tra specie diverse. Un altro studio del 2018 ha esplorato comportamenti simili nei cani, scoprendo che anche i più antichi compagni degli esseri umani reagiscono diversamente agli odori di persone felici rispetto a quelle spaventate, modificando il loro comportamento in presenza di estranei o cercando conforto dai loro proprietari.