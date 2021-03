Ecco il vero aspetto di alcune figure storiche nella vita reale

Gli utilizzi dell'intelligenza artificiale sono (quasi) infiniti. Così un artista di San Francisco, Nathan Shipley, ha deciso di utilizzare l'IA per "convertire" alcuni ritratti di figure storiche e dargli un aspetto reale.

L'uomo ha "dato in pasto" alcuni dipinti e illustrazioni storiche al suo software, così da creare interpretazioni realistiche di importanti leader, musicisti e scrittori che esistevano tutti prima dell'avvento della fotografia. Shipley ha mostrato, ad esempio, il "vero aspetto" di Benjamin Franklin partendo dalla sua immagine sulla banconota da 100 dollari.

"Ci sono alcuni sviluppi affascinanti nel campo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per generare immagini: tutto, da queste riproduzioni realistiche dei volti alla bellissima arte astratta generativa", afferma l'artista. "Provenendo da uno sfondo di animazione e effetti visivi, mi piace esplorare la creazione di cose che prima erano impossibili. Siamo davvero solo all'inizio di ciò che le persone creeranno utilizzando strumenti di machine learning".

Nonostante sia stata l'IA ad aver fatto tutto il lavoro, Shipley ha poi comunque aggiunto alcuni dettagli per rendere le foto ancor più realistiche, come ad esempio qualche ruga e delle lentiggini. Potrete ammirare alcuni lavori dell'artista qui sotto, come sempre in calce alla notizia. Non è la prima volta che si fa qualcosa del genere: sono già stati ricostruiti i volti di alcune figure importanti del passato, partendo perfino dalle loro sculture.