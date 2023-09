Ecco il vero aspetto del famigerato 'uovo d'oro' trovato negli abissi

Vi ricordate dell'uovo d'oro trovato durante una missione guidata dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)? Gli scienziati hanno improvvisamente avvistato quello che sembrava essere un "uovo d'oro" liscio e misterioso durante una recente missione di mappatura al largo delle coste dell'Alaska.

L'oggetto, che ha catturato l'attenzione e l'immaginazione di scienziati e spettatori, è stato inizialmente paragonato alle iconiche uova del film di fantascienza del 1979 "Alien" (ovviamente sul mondo del web, non dagli scienziati). Tuttavia, gli esperti ritengono che abbia origini terrestri, forse legate a qualche creatura marina invertebrata o a una spugna particolare.

La vera sorpresa è arrivata quando l'oggetto è stato recuperato: non sembrava più un uovo d'oro, ma piuttosto una pozza di melma marrone (così come potrete osservare nell'immagine in calce alla notizia). Questo enigmatico ritrovamento, che ora attende un'analisi dettagliata in laboratorio, sottolinea quanto ancora ci sia da scoprire sugli abissi oceanici del nostro pianeta.

Più dell'80% degli oceani della Terra non è ancora stato mappato o esplorato, e questo "uovo d'oro" serve come un promemoria tangibile di quanto sia vasto e inesplorato il mondo sottomarino. Sam Candio, il coordinatore dell'esplorazione oceanica della NOAA per la spedizione, ha dichiarato che anche se è umiliante essere confusi da un tale ritrovamento, serve come monito di quanto poco sappiamo sul nostro stesso pianeta.