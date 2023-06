Questo era il vero aspetto del faraone Tutankhamon

Ricercatori e artisti di tutto il mondo hanno già cercato di capire quale fosse il vero aspetto di certi personaggi storici, ma adesso un nuovo sforzo è riuscito a ricostruire il volto del faraone Tutankhamon, il sovrano più noto nella storia dell'antico Egitto fino alla sua morte un decennio dopo intorno al 1323 a.C.

"Tutankhamon è di interesse archeologico non solo per il suo tesoro funerario, ma perché ha governato per un decennio in una fase importante della storia egiziana", esordisce Michael Habicht, ricercatore senior presso la Flinders University in Australia e coautore della nuova ricerca.

I ricercatori hanno utilizzato le scansioni CT (tomografia computerizzata) esistenti del cranio completo della mummia e hanno anche utilizzato come riferimento i raggi X e le misurazioni del cranio prese dagli archeologi.

I documenti passati affermavano che il cranio di Tutankhamon era leggermente più lungo del normale e la nuova indagine ha trovato ulteriori prove per questa scoperta: i ricercatori hanno notato che non aveva solo una testa dalla forma unica, ma anche un volume cerebrale estremamente grande, soprattutto se confrontato con i teschi di altri cadaveri (l'uomo medio ha un volume cerebrale di circa 1.234 centimetri cubi, mentre quello del faraone era di 1.432 cm cubi).

Potrete osservare la ricostruzione della testa di Tutankhamon in calce alla notizia. A proposito, sapete che il faraone potrebbe essere morto a causa di un incidente sul carro?