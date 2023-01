È questo il vero aspetto di Isaac Newton e lo sappiamo grazie a una maschera mortuaria

Oggi gli esperti hanno ricostruito numerosi volti antichi di personaggi storici esistiti molto tempo fa grazie alle tecnologie odierne. Recentemente hanno ricreato perfino il volto di Jack lo squartatore e anche il vero aspetto di Isaac Newton grazie a una maschera mortuaria dello scienziato.

La Royal Society possiede infatti una di queste maschere mortuarie grazie a Louis-François Roubiliac, uno scultore francese che ha scolpito un busto in marmo di Newton che ora si trova al Trinity College di Cambridge. La maschera è stata scansionata digitalmente e gli scienziati hanno creato un modello 3D circa un decennio fa.

Il video che troverete qui sopra spiega tutto il procedimento nel dettaglio (e vi diciamo che nella storia è incluso anche il Kinect dell'Xbox), ma se non volete sorbirvi tutto il filmato potrete osservare direttamente l'immagine che troverete in calce alla notizia che mostra il volto ricostruito del grande genio (e un po' complottista) Isaac Newton.

Le maschere mortuarie erano molto diffuse in Europa dai tempi dei romani fino ai tempi recenti. Nobili e reali avevano a cuore tale procedure per farsi ricordare anche dopo la morte, ma divenne una pratica comune anche per scrittori, artisti, compositori e - come dimostra il reperto - anche per gli scienziati.

Nel caso di Newton, sono state create diverse maschere, probabilmente per mano dell'artista Michael Rysbrack.