Questo è il vero aspetto del nostro Sistema Solare

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Supplement Series, un team di astronomi ha creato una mappa tridimensionale dei confini del Sistema Solare. In particolare si sta parlando dell'eliosfera, ovvero quel confine che segna la fine dell'influenza del vento solare del Sole.

"I modelli fisici hanno teorizzato questo confine per anni", ha dichiarato l'astronomo Dan Reisenfeld del Los Alamos National Laboratory. "Questa è la prima volta che siamo stati effettivamente in grado di misurarlo e creare una mappa tridimensionale". La forma di questo confine è stata oggetto di dibattito in passato, poiché gli esperti hanno cercato di teorizzare il suo aspetto.

Gli esperti hanno utilizzato i dati del satellite Interstellar Boundary Explorer (IBEX) della NASA in orbita attorno alla Terra: un osservatorio che misura le particelle lanciate dall'elioguaina (la regione molto esterna dell'eliosfera). Sono stati utilizzati i dati di un ciclo solare completo dalla durata di 10 anni, dal 2009 al 2019.

Potrete vedere l'aspetto teorizzato in calce alla notizia (mentre raggiungendo questo link lo vedrete in movimento). La forma ricorda una cometa, con una coda lunga almeno 350 unità astronomiche (una unità astronomica corrisponde alla distanza della Terra dal Sole, ovvero 150 milioni di chilometri). La distanza minima dell'eliopausa sembra essere di circa 110-120 unità astronomiche.

L'aspetto, quindi, è simile a quello di un "proiettile", invece del "croissant" che vi abbiamo mostrato un po' di tempo fa.