È vero che tutti i bambini nascono con gli occhi azzurri?

Potreste aver sentito l'affermazione secondo il quale tutti i bambini alla nascita abbiano gli occhi azzurri, ma non è vera. La verità è che il colore degli occhi dipende dalla genetica e da un pigmento chiamato melanina, mentre questa tonalità di blu sembra discendere da un unico antenato vissuto qualche millennio fa.

Assolutamente no, non tutti i bambini nascono con gli occhi azzurri. A tal proposito, la ricerca ha scoperto che nascono più bambini con gli occhi marroni che blu. Su un campione di 192 neonati di una coorte diversificata, pensate, il 63% aveva gli occhi marroni mentre solo il 20% aveva gli occhi di questo colore.

È anche vero che in alcuni paesi molti pargoli nascono con gli occhi azzurri e il colore cambia improvvisamente durante la crescita, ma questa percentuale non si riflette nella popolazione adulta. Il motivo è semplice: il colore degli occhi può continuare a cambiare fino all'età di circa due anni.

Ciò è dovuto alla quantità di melanina che si sviluppa in una parte dell'occhio chiamata iride. La presenza di molta melanina creerà gli occhi marroni e, invece, la sua mancanza creerà occhi verdi, nocciola o azzurri. Il colore degli occhi blu è in realtà causato dall'effetto Tyndall, un fenomeno simile al trucco visivo che ci fa percepire il cielo come blu.

In particolare, l'iride è costituita da due strati di cellule: lo stroma in alto e l'epitelio in basso. Negli individui con gli occhi azzurri, lo stroma è uno strato traslucido e non contiene pigmenti a causa di una mutazione genetica e per questo, quando la luce visibile lo colpisce, disperde le onde luminose. Il blu è più diffuso degli altri colori perché viaggia come onde più corte, facendo riflettere il blu più facilmente e rendendolo più visibile.

L'effetto Tyndall si verifica anche negli occhi verdi, ma in questo caso lo stroma contiene piccole quantità di melanina che fanno apparire il riflesso di una tonalità diversa. Nel frattempo dovete sapere che gli occhi potrebbero rivelarci la nostra età biologica.