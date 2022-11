Vero Black Friday Mediaworld, laptop HP con RTX 3060 a 400 euro in meno

Ancora una volta torniamo a parlare delle migliori offerte incluse nel volantino “Vero Black Friday” di Mediaworld, disponibile fino al 9 novembre salvo proroghe. In questa occasione parleremo, nello specifico, del laptop da gaming HP Victus con RTX 3060 a 400 euro in meno, giusto sotto la soglia dei 1.000 euro.

Scendendo nel dettaglio, si tratta del notebook HP Victus 16-D0038NL, modello dotato sotto la scocca della già citata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, e del processore Intel Core i5-11400H capace di arrivare alla frequenza di 4,5 GHz. Lato memoria troviamo invece 16 GB di RAM DDR4 e un singolo SSD da 512 GB. Infine, il display è un pannello LCD Full HD da 16,1 pollici con refresh rate massimo di 144Hz.

Il prezzo di listino è fissato a 1.399 euro, ma con il “Vero Black Friday” ora in corso è possibile acquistare questo laptop da gaming a 999 euro. Il taglio di prezzo del 28,59% non contempla però il pagamento della spedizione, il cui costo è pari a 4,99 euro; in alternativa, si può completare il pagamento online procedendo poi con il ritiro nel negozio Mediaworld più vicino.

Cambiando invece orizzonte e osservando i televisori di ultima generazione ai prezzi più interessanti presso la medesima catena di distribuzione, notiamo un TV LG OLED 2022 a 600 euro in meno.