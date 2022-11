Vero Black Friday Mediaworld, PC MSI con RTX 3060 disponibile in offerta

Oltre al laptop HP con RTX 3060 a 400 euro in meno, il volantino del “Vero Black Friday” di Mediaworld comprende tra le sue pagine un PC desktop MSI con RTX 3060 in offerta per tutti coloro che preferiscono una soluzione imponente da posizionare nel proprio studio. Vediamo nel dettaglio il modello in sconto.

Si tratta del PC desktop MSI MPG Trident con codice 12TC-202IT, venduto con la già citata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 personalizzata VENTUS 2X, accompagnato da 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB e HDD da 1000 GB, e dal processore Intel Core i5-12400F con velocità di clock base pari a 2,5 GHz. L’alimentatore, invece, è un modello 80+ Gold da 750W.

Al posto dei 1.849 euro di listino, grazie all’attuale volantino dedicato al Black Friday 2022 è possibile pagare 1.499 euro per ottenere questo PC desktop MSI ad alte prestazioni. Nella cifra citata non è incluso il prezzo della consegna a domicilio, pari a 12,99 euro; peraltro, viene effettuata in 1-5 giorni a seconda del proprio indirizzo. Altrimenti, si può procedere con il ritiro in negozio gratuito nella maggior parte dei punti vendita fisici Mediaworld.

Facciamo presente che sul sito Mediaworld la conclusione è fissata al 9 novembre 2022, ovvero proprio la giornata odierna. Ciò significa che l’offerta da noi trattata in questa occasione potrebbe svanire alle 23:59 di oggi, come anche rimanere in caso di proroga da parte della catena di distribuzione.

