Vero Black Friday Mediaworld: sconti su iPhone 14 ed iPhone 14 Plus

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, da Mediaworld è partito il Vero Black Friday, che propone una serie di promozioni molto interessanti fino al 9 Novembre 2022. Tra i dispositivi protagonisti del volantino troviamo anche iPhone 14 ed iPhone 14 Plus.

Nello specifico, iPhone 14 da 128 gigabyte passa a 979 Euro, con un risparmio del 5% circa rispetto ai 1029 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il modello da 256 gigabyte , a 1109 Euro: in questo caso la riduzione è del 4% rispetto ai 1159 Euro imposti dal colosso di Cupertino. In entrambi i casi, comunque, viene garantita la possibilità di effettuare il ritiro in negozio a stretto giro di orologio, scegliendo il punto vendita più vicino, oltre che di ricevere a casa il prodotto. Sono ovviamente disponibili varie colorazioni per entrambi i modelli.

Per quanto riguarda iPhone 14 Plus da 128 gigabyte, invece, il prezzo proposto è di 1099,99 euro, con un risparmio del 7% circa rispetto ai 1179 Euro di listino. Se si opta per il modello da 256 gigabyte, invece, il prezzo passa da 1309 euro a 1229,99 Euro.

Le promozioni saranno disponibili fino al 9 Novembre 2022: sono a disposizione ancora sette giorni quindi per poter scegliere quale dispositivo portare a casa.