Vero Black Friday Mediaworld, ultime ore: OPPO Reno 6 a 300 euro

Le ultime ore del Vero Gran Finale del Black Friday di Mediaworld sono arrivate: fino al 29 novembre prossimo sarà possibile completare i propri acquisti sfruttando i migliori sconti dell’anno. Tra i dispositivi inclusi nel volantino si trova anche lo smartphone OPPO Reno 6 5G a soli 300 euro.

Vediamo anzitutto le specifiche tecniche del dispositivo: OPPO Reno 6 viene proposto con uno schermo da 6,43 pollici AMOLED FHD+, accompagnato da una batteria da 4.300 mAh con ricarica a 65W, 128 GB di memoria interna, 8 GB di RAM espandibili virtualmente tramite l’archiviazione, chipset MediaTek Dimensity 900 e un comparto fotocamera con sensore principale anteriore da 32 MP e posteriore da 64 MP.

Il prezzo di questo smartphone normalmente è pari a 499 euro ma, fino a domani, è abbassato a 299,99 euro grazie a un taglio del 39,88%. La consegna a domicilio costa 2,99 euro e richiede l’attesa di pochi giorni, massimo una settimana. In aggiunta a tale quota, poi, è possibile aggiungere la protezione aggiuntiva di minimo un anno per anno e/o per furto, a partire da 29,99 euro.

