È vero che il calabrone secondo la fisica non potrebbe volare?

Nel recente film targato Amazon Prime, Il talento del calabrone, a un certo punto della trama si sente parlare di una frase diventata celebre negli anni che riguarda il calabrone: "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso". Sarà vera? Scopriamolo insieme.

Innanzitutto, c'è da dire che l'insetto che viene citato nella frase iniziale non è il calabrone, ma il bombo. Inoltre, molto spesso questa citazione è stata attribuita niente meno che ad Albert Einstein, il padre della relatività. Sebbene Einstein abbia enunciato molti aforismi, questo non rientra tre le sue citazioni e non è mai uscito dalla sua bocca, né tanto meno dalla sua testa.

Ad averlo detto è uno scienziato, Antoine Magnan, nel libro Le Vol des lnsectes del 1934, che dimostrava, applicando le equazioni della resistenza dell'aria sul volo degli insetti, come il volo del bombo fosse impossibile. Tuttavia, dopo aver scoperto che i primi calcoli erano sbagliati, Magnan si corresse pubblicamente, affermano che il calabrone - ovvero il bombo - fosse capace di volare. Uno studio del 2005 ha anche confermato definitivamente delle capacità di volo dell'insetto.

Questa errata convinzione non è ancora scomparsa del tutto e spesso se ne sente parlare ancora in giro. Nel film, uno dei protagonisti della vicenda, Carlo (interpretato dal grande Sergio Castellitto), per chiudere la questione risponde - semplicemente ed elegantemente - che nonostante non avesse senso, sembra essere una "buona risposta".

"La pseudoscienza si fa scienza nell'immaginario collettivo e diventata mito". Il bombo è una delle più importanti specie di insetti impollinatori e si trova in grave difficoltà.