È vero che la città con più napoletani al mondo non è Napoli? Potreste rimanere stupiti

Svariati blog di divulgazione nell'ultimo periodo hanno riportato un'interessante classifica che elenca le città con il maggior numero di napoletani e al primo posto sorprendentemente non c'è Napoli. Ma è davvero così?

San Paolo (Brasile)

Buenos Aires (Argentina)

Rio de Janeiro (Brasile)

Secondo le classifiche, queste sarebbero le tre città più popolate da napoletani, tutte e tre nel Sud America. Napoli invece sarebbe solo al quinto posto, dopo Sydney, in Australia.

Seppur affascinanti, statistiche simili sarebbero difficili da confermare. Infatti non sembrano esserci prove o sondaggi attendibili di persone che affermano di aver origine napoletana. È più facile ad esempio incontrare persone che rivendichino una più generale origine italiana.

Ma potrebbe esserci un fondo di verità. L'emigrazione italiana avvenuta tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, vide un gran numero di italiani spostarsi in Turchia (anche se qui molti italiani erano già presenti da secoli) e in America, in particolare nell'America del Sud. A partire dal 1900 inoltre, uno dei pochi porti usati per l'emigrazione si trovava proprio a Napoli.

Attualmente circa il 20% della popolazione del Brasile rivendica origini italiane, che ammonta a circa 20 milioni di persone. Inoltre la città con più italiani dovrebbe essere proprio San Paolo. Non è escluso dunque, che molti di loro abbiano anche origini napoletane.

