È vero che condividiamo il 50% del DNA con le banane? Ma come può essere possibile? E come si è arrivati a questa scoperta? Vediamo cosa dice la scienza in merito!

Prima di tutto è utile fare una distinzione tra DNA e "prodotti proteici". Il primo può essere paragonato alla pianta di una casa, mentre i secondi sono la casa stessa, costruita sulla base di quella pianta. Dobbiamo pensare al DNA umano come alla pianta di una casa di città, mentre al DNA della banana (che hanno una storia incredibile) come quella di una villetta.

Possiamo notare che, nonostante le differenze, ci sono molti elementi in comune, come la presenza di un bagno o di una cucina. Questo è il motivo per cui, nonostante le evidenti differenze, esistono similitudini tra il DNA umano e quello di molte altre specie, dalle banane ai primati.

Per arrivare a questa conclusione, gli scienziati hanno iniziato esaminando le sequenze di geni nel genoma di una banana, per poi utilizzare queste sequenze per prevedere la sequenza di amminoacidi di tutte le proteine che sarebbero state prodotte da quei geni. Hanno poi fatto lo stesso con tutti i geni umani.

Successivamente, hanno confrontato la sequenza proteica di ogni gene della banana con ogni gene umano, registrando le somiglianze che superavano le aspettative.

Dopo oltre 4 milioni di confronti, sono emerse circa 7.000 corrispondenze significative tra i due genomi. Mediando il grado di somiglianza per ciascuna di queste corrispondenze, gli scienziati sono arrivati a un risultato del 40%. Questa percentuale rappresenta la somiglianza media tra i prodotti dei geni, ovvero le proteine, non i geni stessi. Infatti, molti geni nel nostro genoma non hanno un corrispondente riconoscibile nel genoma della banana, e viceversa.

In sostanza, gli scienziati hanno preso tutti i geni della banana e li hanno confrontati uno per uno con i geni umani. Da questo confronto, hanno ottenuto un grado di somiglianza: si è scoperto che circa il 60% dei nostri geni ha un corrispondente riconoscibile nel genoma del "frutto dell'amore" che potrebbe preso scomparire. Di quel 60%, le proteine codificate da questi geni sono circa il 40% identiche quando si confronta la sequenza di amminoacidi della proteina umana con la sua equivalente nel frutto giallo.

Incredibile? No, scienza!