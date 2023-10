È vero che conosciamo più Marte e la Luna che i nostri oceani? Rimarrete delusi

L'esploratore oceanico Jon Copley negli ultimi 25 anni ha visitato le profondità marine, dall'Antartide alle spettacolari catene montuose sottomarine sparse in tutto il mondo. Come professore di esplorazione oceanica e comunicazione scientifica all'Università di Southampton, Copley si dedica a rispondere ai miti che circondano questo luogo.

In un'intervista con Live Science, Copley ha condiviso le ultime scoperte e ha discusso della direzione futura della ricerca oceanica profonda. Ha sottolineato come, contrariamente alla credenza popolare, sappiamo molto di più sull'oceano profondo e sui suoi abitanti rispetto alla Luna o a Marte.

Questa affermazione sfida l'idea comune sulla miglior conoscenza dei corpi celesti rispetto alle profondità del nostro stesso pianeta. Copley ha anche espresso preoccupazione per l'impatto del cambiamento climatico sull'oceano profondo, in particolare per la deossigenazione, che potrebbe avere effetti devastanti sulla vita marina.

L'esploratore ha sottolineato l'importanza della comunicazione scientifica, sottolineando come l'oceano profondo, spesso trascurato nelle nostre riflessioni quotidiane, sia in realtà un mondo affascinante e intricato che merita la nostra attenzione e curiosità. Con la sua passione e dedizione, l'esperto spera di illuminare questo regno oscuro e misterioso, mostrando al mondo le meraviglie nascoste nelle profondità del nostro pianeta.

Insomma, è vero che ci sono specie conosciute che dobbiamo ancora trovare sul fondo del mare, ma da qua a dire che conosciamo meglio la Luna o Marte ce ne vuole!