È vero che il corpo di Walt Disney è stato congelato?

Una delle leggende metropolitane più persistenti riguarda Walt Disney, il visionario dietro l'impero Disney. Si dice che, dopo la sua morte, il suo corpo sia stato criogenicamente congelato nella speranza di una futura resurrezione. Quanto c'è di vero in questa storia? La risposta potrebbe sorprendervi.

La leggenda narra che il corpo di Disney sia stato conservato sotto zero, in attesa che la scienza trovasse un modo per riportarlo in vita. Alcuni sostengono addirittura che il suo corpo congelato sia nascosto da qualche parte nel parco a tema Disney World, magari nell'attrazione "Pirati dei Caraibi". Ma andiamo con ordine.

Prima di tutto, è vero che l'attrazione "Pirati dei Caraibi" conteneva resti umani, ma erano scheletri utilizzati come decorazioni, e sono stati rimossi da tempo. Possiamo escludere che Walt Disney sia nascosto lì. Ma cosa c'è di vero sulla sua criogenesi? La risposta è: niente. Questa leggenda è nata decenni dopo la sua morte e si basa su fonti poco affidabili.

Nonostante alcune affermazioni secondo cui Disney era affascinato dalla criogenesi, non esiste alcuna prova concreta che avesse mai espresso il desiderio di essere congelato dopo la morte. Infatti è stato cremato poco dopo la sua morte nel 1966. Diane Disney, figlia di Walt, ha smentito categoricamente queste voci nel 1972, affermando: "Non c'è assolutamente alcuna verità nel fatto che mio padre, Walt Disney, desiderasse essere congelato. Dubito che mio padre avesse mai sentito parlare di criogenesi."

Quindi, mentre la storia della criogenesi di Disney è affascinante, rimane pura finzione. Per adesso, però, ci sono già 200 persone in attesa di essere scongelate.