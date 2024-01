È vero che questa crema corpo attira i ragni? Facciamo chiarezza

Una storia insolita ha catturato l'attenzione del web: una crema corpo di lusso venduta da Sephora, la "Delícia Drench™ Body Butter" di Sol de Janeiro, sarebbe in grado di attirare ragni lupo. La vicenda ha inizio con una recensione su Reddit, dove un utente ha condiviso un'immagine di una recensione lasciata da un cliente insoddisfatto.

Secondo il post, l'uso della crema avrebbe portato all'apparizione frequente di ragni lupo, aracnidi generalmente innocui che non tessono ragnatele e sono diffusi in tutto il mondo (ecco invece qual è il più letale).

La recensione, ovviamente, ha scatenato un'ondata di commenti e speculazioni.

Un utente, dopo aver consultato studi scientifici sui feromoni dei ragni, ha suggerito che tre sostanze chimiche – arnesyl acetate, diisobutyl phthalate e hexadecyl acetate – potrebbero essere responsabili dell'attrazione dei ragni. Tuttavia, Sol de Janeiro ha smentito la presenza di queste sostanze nella crema.

Nonostante l'intervento di esperti per smentire la teoria, rimangono molti interrogativi irrisolti. Non è chiaro se la recensione originale fosse autentica o manipolata, né chi l'abbia pubblicata. Alcuni utenti hanno anche affermato di aver avuto esperienze simili con la crema, inclusi morsi di ragni lupo. Insomma, a differenza delle recensioni sulle candele che non facevano più profumo (ma era COVID), questo rimarrà uno degli interrogativi tra cosmetici e natura.

Tuttavia, per gli aracnofobici, potrebbe essere prudente evitare questa particolare crema corpo, per precauzione.