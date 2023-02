È vero che gli elefanti non dimenticano mai nulla?

Spesso si può sentire dire che gli elefanti abbiano una memoria talmente potente che son capaci di non dimenticare nulla... ma ciò sarà vero? Come tutte queste "certezze assolute" l'affermazione non è del tutto esatta, ma è anche vero che questi pachidermi si sono evoluti per ricordare dettagli che sono fondamentali per la loro sopravvivenza.

Gli elefanti africani più anziani, pensate, possono ricordare i suoni e gli odori unici dei predatori, tornano sui loro passi per trovare pozze d'acqua e distinguono i membri della famiglia e i compagni da centinaia di altri elefanti. Tutte queste interazioni richiedono un cervello in grado di elaborare e ricordare informazioni dettagliate, secondo Graeme Shannon, docente di zoologia presso la Bangor University nel Regno Unito.

Oltre a questo, le creature hanno bisogno di nutrirsi con 150 chilogrammi di cibo al giorno e ricordare i luoghi dove si trova il loro "carburante" è essenziale per la loro sopravvivenza. Inoltre, i pachidermi sono altamente sociali: "ciò richiede una notevole potenza cerebrale", continua Shannon. "È fondamentale che gli elefanti abbiano una conoscenza dettagliata delle famiglie e degli stretti collaboratori, oltre a essere in grado di identificare gli estranei".

In uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences nel 2014, Shannon e colleghi hanno dimostrato che gli elefanti possono anche identificare le voci degli umani che rappresentano una minaccia. Le creature avevano maggiori probabilità di difendersi quando sentivano le voci registrate degli uomini Maasai (che periodicamente predano i pachidermi), al contrario delle registrazioni di donne e bambini.

Gli animali in questione (che fanno interazioni uniche verso i loro morti) hanno anche la dimensione del cervello più grande in assoluto tra i mammiferi terrestri (ma è questa la creatura con la materia grigia più grande) e il lobo temporale più grande rispetto alle dimensioni del corpo. Quindi la loro memoria è sicuramente molto sviluppata.