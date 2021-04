È vero che le farfalle vivono solo un giorno? Ecco la risposta della scienza

Nel mondo degli insetti il concetto di vita è molto meno longevo di quello nostro, soprattutto per le farfalle. Adesso, l'idea "le farfalle vivono solo un giorno" è un concetto riduttivo, soprattutto perché esistono oltre 158000 specie di lepidotteri tra farfalle e falene. Non tutte, ovviamente, hanno lo stesso ciclo di vita.

Partiamo col dire che la durata media della maggior parte delle specie è di sole due o quattro settimane, ma non mancano esempi con una vita ancora più breve, come alcune farfalle della Costa Rica che non vivono più di due giorni, e altri esponenti con una vita molto più lunga, come la Vanessa antiopa che può arrivare a sfiorare l'anno.

Ovviamente la loro presenza su questo pianeta varia da generazione in generazione. Alcune di queste, infatti, potrebbero migrare e andare in letargo, raddoppiando così la loro permanenza sulla Terra. Ricordiamo, inoltre, che la farfalla è solamente l'ultima delle quattro fasi del ciclo di vita di queste creature.

Così come ben sappiamo, infatti, il lepidottero nasce da un piccolo uovo, che si schiude in un bruco, che a sua volta si trasforma in una pupa o crisalide e poi, infine, diventa farfalla. Se consideriamo il loro intero ciclo di vita la loro esistenza raddoppia... per così dire. Una volta schiusi, i bruchi di solito vivono da due a cinque settimane (anche se hanno moltissime probabilità di essere mangiati), una volta che si sono nutriti a sufficienza (e sono sopravvissuti!) iniziano a creare il loro bozzolo, per dare vita a una splendida creatura.

Il record di longevità assoluto appartiene a una falena che si nutre di una pianta chiamata Yucca baccata; la pupa può vivere fino a 30 anni prima di diventare adulto.