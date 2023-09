È vero che stiamo finendo l'elio? Ecco perché è un problema

Ah, l'elio, l'elemento che trasforma le voci in suoni striduli e fa galleggiare palloncini colorati nei cieli azzurri delle feste di compleanno. Ma c'è molto di più in questo gas nobile che incontra l'occhio. Nonostante sia il secondo elemento più abbondante nell'universo, l'elio è sorprendentemente raro sulla Terra.

Perché è così prezioso? L'elio è prodotto dal decadimento naturale di elementi radioattivi come l'uranio e il torio, un processo che richiede miliardi di anni. Una volta estratto, spesso come sottoprodotto della produzione di gas naturale, ha una vasta gamma di applicazioni che vanno ben oltre i semplici giochi e divertimenti.

È fondamentale per il funzionamento di apparecchiature mediche come le macchine per la risonanza magnetica, è utilizzato nei razzi spaziali e persino nel Large Hydron Collider in Svizzera, che ne consuma circa 120 tonnellate metriche a settimana. C'è un problema: l'elio è così leggero che qualsiasi quantità che sfugge alla cattura finisce per essere spazzata via dalla Terra dai venti solari.

Questo lo rende una risorsa non rinnovabile nel vero senso della parola. Gli Stati Uniti, attraverso la Riserva Federale di Elio istituita negli anni '20, hanno fornito circa il 40% dell'elio mondiale, ma il futuro di questa riserva è incerto. Altre nazioni come Qatar, Tanzania e Algeria hanno riserve significative, ma la domanda globale è in aumento e l'offerta potrebbe non essere in grado di tenere il passo.

Alcuni esperti stimano che potremmo avere solo altri 10 anni di elio a meno che non vengano fatti sforzi significativi per il riciclaggio, mentre altri sono più ottimisti, suggerendo una finestra di utilizzo tra 100 e 200 anni. Una cosa è certa: l'elio è troppo prezioso per essere sprecato, e il suo esaurimento potrebbe avere ripercussioni significative su molte industrie, senza parlare della sua natura volatile che rende i prezzi altamente instabili.