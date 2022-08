Vero Fuoritutto Unieuro: i migliori smart TV Samsung a metà prezzo

Il Vero Fuoritutto di Unieuro per agosto 2022 include una moltitudine di televisori di ultima generazione a prezzi intriganti, ma solo pochi riescono a conquistare l’attenzione del pubblico. Tra essi, di seguito riporteremo 4 smart TV Samsung con tagli fino al 50% sul prezzo di listino.

La rassegna parte dal Samsung The Frame 32LS03TC con schermo QLED Full HD da 32 pollici pensato in primis per la visualizzazione di opere d’arte e per integrarsi a dovere nel salotto non solo come semplice televisore. Il pannello supporta la tecnologia HDR e la decodifica audio Dolby Digital Plus, mentre il sistema operativo installato è Tizen. Il prezzo? 299,90 Euro al posto di 569,89 Euro, ovvero il 47% in meno, e potrete scegliere una cornice da ottenere in abbinata a costo zero.

Passiamo quindi al tradizionale Samsung QLED 4K QE55Q60A, il cui pannello ha una diagonale parii a 55 pollici. Anche in questo caso troviamo il supporto a HDR10+ lato video e decodifica Dolby Digital Plus sul fronte audio. Non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, presente in ogni modello citato in questa pagina. Il prezzo, per questo televisore, scende da 1.049 Euro a 549 Euro.

Il Samsung Neo QLED 55QN700A con schermo Ultra HD 8K da 55” crolla invece da 1.999 Euro a 999 Euro, con pagamento effettuabile in 3 rate senza interessi tramite PayPal o Klarna. Questo modello supporta le tecnologie video HLG, HDR10+ e AMD FreeSync per il gaming, mentre il formato audio integrato è Dolby Digital. La frequenza di aggiornamento del pannello si ferma invece a 60Hz.

Chiudiamo la rassegna con il TV Samsung QE75QN85A, modello Neo QLED 4K con display da 75” proposto a 1.899 Euro anziché 3.699 Euro. Anche qui troviamo la compatibilità con gli standard video HLG e HDR10+, lato audio con Dolby Digital Plus, sistema operativo Tizen e AMD FreeSync per il gaming.

Ricordiamo quindi che da Unieuro è attivo il Sottocosto Online fino al 10 agosto, con tante altre offerte su TV Sony e prodotti Apple.