Vero Fuoritutto Unieuro: rilanciati tre smartwatch a prezzi stracciati, fino 47% in meno

Il volantino “Vero Fuoritutto” lanciato da Unieuro una settimana fa continuerà a proporre una vasta gamma di prodotti d’elettronica in offerta fino al 27 gennaio 2022. Tra questi, particolarmente interessanti sono 3 smartwatch Amazfit e Huawei a prezzi stracciati, con tagli fino al 47% sul listino. Di quali modelli si parla.

Nel caso di Amazfit ci troviamo dinanzi allo smartwatch Amazfit GTS proposto a 69,99 Euro al posto di 129,99 Euro, ovvero uno sconto del 46%. Si tratta di un orologio con schermo AMOLED da 1,65 pollici con cassa da 43 mm, modulo GPS interno, impermeabilità fino a 40 m, batteria da 220 mAh, sensore cardiofrequenzimetro e altre opzioni per il tracking durante attività sportiva.

Passiamo dunque a Huawei Watch GT 2 venduto a 119,99 Euro anziché 229,99 Euro. Lo smartwatch presenta un display AMOLED da 1,39 pollici e cassa da 46 mm, mentre tra i vari sensori troviamo GPS, cardiofrequenzimetro e SpO2. L’orologio conta su 4 GB di memoria, impermeabilità fino a 50 m, modalità multisport e batteria da 455 mAh con ricarica in due ore.

Conclude il trio Huawei Watch GT 2 Pro, anch’esso con display AMOLED da 1,39 pollici e cassa da 46 mm, ma design più premium: l’orologio, infatti, presenta una scocca in titanio e cinturino in pelle. Altrimenti, le specifiche tecniche sono le stesse della variante base vista in precedenza. Il prezzo a cui viene proposto da Unieuro nel “Vero Fuoritutto” è pari a 179,99 Euro anziché 299,99 Euro.

Sempre in questo contesto potrete trovare anche un prodotto Dyson venduto al 33% in meno.