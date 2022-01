Vero Fuoritutto Unieuro: sconti fino al 24% su tutta la linea Samsung Galaxy S21

Continua il Vero Fuoritutto di Unieuro, il volantino valido online e nei negozi che permette di acquistare a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. Tra i protagonisti assoluti della promozione troviamo la linea Samsung Galaxy S21, quando ormai mancano poche settimane al presunto lancio del Galaxy S22.

Partendo dal Samsung Galaxy S21 base, il modello con 128 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 699 Euro, con un risparmio del 20% rispetto agli 879 euro di listino, mentre la variante con 256 gigabyte di storage passa a 749 Euro, il 19% in meno dai 929 euro precedenti.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S21+ 5G da 256 gigabyte, invece, il prezzo proposto da Unieuro è di 847 Euro, con uno sconto del 24% rispetto ai 1129 Euro precedenti.

In offerta però troviamo anche il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, nel modello con 128 gigabyte di storage interna, che passa a 999 Euro.

Per le condizioni di vendita, sui pagamenti a rate, i costi di consegna ed il ritiro in negozio, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti. Nel momento in cui stiamo scrivendo, la disponibilità è garantita su tutti i modelli linkati nella notizia in questione, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine nel minor tempo possibile.