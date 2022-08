Vero Fuoritutto Unieuro, smart TV LG NanoCell 4K a meno di metà prezzo

Il Vero Fuoritutto lanciato da Unieuro per agosto 2022 e con termine fissato all’11 del mese continua a mostrarsi un volantino ricco di promozioni imperdibili: tra queste, degna di nota è l’offerta su uno smart TV LG NanoCell 4K che lo porta a meno di metà prezzo. Scopriamo assieme il modello a cui stiamo facendo riferimento.

Recandosi sul portale online della catena di distribuzione troviamo facilmente il TV LG NanoCell 55NANO816PA caratterizzato da un pannello Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con supporto alle tecnologie video HLG e HDR10, senza quindi feature specifiche per il gaming o Dolby Vision. Lato audio, invece, troviamo la decodifica Dolby Digital e DTS. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria WebOS 6.0, e non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Normalmente Unieuro propone questo televisore del 2021 a 1.049 Euro ma, fino all’11 agosto 2022, lo potrete acquistare a 499,90 Euro grazie al taglio del 52%; il pagamento, peraltro, potrà essere effettuato in 3 rate senza interessi da 166,63 Euro grazie a Klarna o PayPal, a seconda del metodo desiderato. La consegna a domicilio è gratuita, come anche il ritiro in negozio se preferito. Ricordiamo, infine, che è sempre possibile sfruttare i vari Bonus TV ora attivi per ottenere sconti ulteriori rottamando vecchi TV o sulla base del vostro ISEE.

Sempre presso Unieuro è possibile trovare anche molti smart TV Samsung a metà prezzo.