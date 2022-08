Vero Fuoritutto Unieuro, TV LG OLED 4K 2021 a quasi 2.000 euro in meno

Come già abbiamo avuto occasione di confermare sulle nostre pagine, il Vero Fuoritutto di Unieuro sta continuando e durerà ancora per pochi giorni, fino al 21 agosto. Al suo interno è presente una offerta specifica che non potete perdervi: un TV LG OLED 4K del 2021 a quasi 2.000 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Il televisore in questione appartiene alla gamma A1 ed è caratterizzato da un pannello OLED Ultra HD 4K da ben 77 pollici di diagonale, con supporto alle tecnologie video HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, senza ottimizzazione per gaming tramite AMD FreeSync o NVIDIA G-Sync ma con codifica audio Dolby Digital e Dolby Atmos per la massima qualità possibile. Il sistema operativo resta la piattaforma proprietaria WebOS 6.0, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Questo modello viene proposto da Unieuro a 3.899 euro, normalmente; con il volantino attualmente disponibile, però, è possibile acquistarlo in negozio e online al 48% in meno, ovvero a 1.999 euro. Il pagamento può essere effettuato a rate con PayPal in tre mensilità senza interessi da 666,33 euro, mentre è richiesto il ritiro in negozio date le dimensioni del televisore.

Se state quindi cercando uno smart TV OLED a un prezzo competitivo, questo modello è decisamente uno dei must buy di questo periodo essendo un modello del 2021.

Sempre presso la stessa catena di distribuzione, invece, potete trovare anche le nuove Offerte Solo Online valide fino al 21 agosto.