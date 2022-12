È vero che i gatti prevedono la pioggia? Rimarrete stupiti dalla risposta

I gatti sono creature indipendenti e sicuramente pieni di stranezze, con delle abitudini molto particolari ed eccentriche, come ad esempio il loro dormire nel punto più alto della casa. Tuttavia, secondo alcune leggende e miti popolari, i felini avrebbero anche una vera e propria abilità meteorologica: capire quando sta per piovere.

In passato, infatti, i marinai pensavano che i gatti delle navi potessero prevedere il tempo e, oltre a cacciare i topi nella cambusa, venivano portati in viaggio (anche) per questo motivo. Ogni azione del micio indicava una diversa conseguenza, secondo quanto raccontato dagli uomini dell'epoca: gli starnuti preannunciavano una pioggia leggera, mentre comportamenti strani, come leccarsi il pelo nella direzione sbagliata, erano indicativi di tempeste.

Alcuni pensavano addirittura che i gatti causassero le tempeste tramite la magia immagazzinata nelle loro code (non per niente le creature sono state mal viste dalla chiesa per un certo periodo di tempo). I proprietari moderni notano che i loro felini si comportano in modo "strano" prima di un acquazzone, ma cosa dice la scienza in merito?

È risaputo che gli animali, come cani e gatti, abbiano dei sensi più sviluppati rispetto ai nostri, e si pensa infatti che le orecchie interne di questi mici siano sensibili alla riduzione della pressione atmosferica che precede le precipitazioni. In molti parti del mondo, inoltre, pare che il gesto del gatto di leccarsi le orecchie con le zampe indichi proprio l'arrivo della pioggia.

Questo perché, secondo alcune teorie, con l'umidità le loro articolazioni diventano più flessibili, permettendo loro di spingere la zampa dietro le orecchie con più facilità, così da calmare il "fastidio" delle orecchie sensibili alla riduzione della pressione atmosferica. Certo, ovviamente per rispondere con certezza alla domanda occorrerebbe uno studio scientifico ad hoc.

Però se i cani sono capaci di essere guidati dal campo magnetico della Terra, non è difficile pensare che i mici possano avere questa abilità indiretta.