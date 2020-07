Quale sarà il vero impatto della rete 5G sull'economia europea?

Il 5G è da tempo soggetto a dibattiti accesi riguardo i suoi benefici e i possibili rischi, a tal punto che alcuni complottisti hanno deciso di incendiare antenne in segno di protesta. Come se non bastasse, uno dei maggiori promotori della rete mobile di quinta generazione è Huawei.

Il colosso cinese non se la sta passando proprio bene a causa delle tensioni con gli Stati Uniti e della loro influenza in Europa. Con il ban da parte di Donald Trump e gli ultimi commenti della FCC, la situazione è ulteriormente peggiorata e dal suolo europeo giungono notizie ancor più negative per l’azienda di Shenzhen.

Con l’ascesa di Nokia ed Ericsson sul mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni e questo astio nei confronti delle tecnologie cinesi, ora Huawei si vede sempre più esclusa. Questo però potrebbe danneggiare anche l’economia europea.

Secondo una ricerca dell’Oxford Economics, l’esclusione di Huawei dal mercato del 5G in occidente potrebbe causare una crescita dei prezzi per le apparecchiature necessarie a garantire e sviluppare questa nuova rete. Questo aumento dei costi causerà non poche difficoltà agli operatori, che dunque dovranno tardare il lancio in parecchie aree del continente, e pure ai vari paesi europei e alle loro economie.

Per parlare con dei numeri, in Italia si tratterebbe di un costo pari a 282 milioni di euro e una perdita del PIL nel 2035 pari a 4,7 miliardi di euro, mentre il 12% della popolazione non avrebbe accesso al 5G. Queste cifre però sono variabili e dipende tutto dal vero impatto che la nuova rete mobile avrà sull’economia. E anche in questo ambito la ricerca condotta da Oxford Economics ci mostra dati interessanti.

Citando direttamente il rapporto, "I potenziali benefici futuri del 5G sono difficili da predire. Il 5G potrebbe finire per essere solo un miglioramento della tecnologia 4G esistente”. Dunque, è evidente che gli effetti di questa tecnologia sull’economia non sono ancora noti, andando quindi forse a smentire uno dei motti con cui veniva promossa dalle aziende.

La realtà è quindi ancora molto annebbiata e il futuro del 5G incerto. Non ci resta che vedere come si evolverà la situazione e come risponderà il mercato a queste nuove misure politico-economiche.