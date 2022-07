È vero che più invecchiamo e più scoreggiamo? Ce lo spiega la scienza

Uno degli aspetti più buffi del nostro corpo, che suscita spesso una genuina ilarità, è la flatulenza, ovvero lo "scoreggiare" quando si produce parecchio gas per via dell'attività digerente. In molti hanno notato che con la vecchiaia si tende a farlo più spesso, ma è davvero così? E se sì, perché?

Secondo le stime scientifiche, un essere umano adulto e in buona salute espelle circa 2,5 litri di gas al giorno, sia mediante la flatulenza sia con l'eruttazione, ovvero il cosiddetto "fare i rutti". Molto spesso le cause sono generiche e mai singole: tutta questa aria che poi riespelliamo può provenire dall'aria stessa che abbiamo inalato, dalle bevande che abbiamo assunto (soprattutto se gassose), da determinati cibi ingeriti o anche dalla normale attività proliferativa dei batteri che vivono nel nostro organismo.

Ciò che molti non sanno è che, spesso, questa fuoriuscita di gas non sempre è rumorosa né tanto meno ha un cattivo odore. A volte le quantità espulse sono così irrisorie che non ce ne accorgiamo nemmeno. È però piuttosto evidente che con l'avanzare dell'età, e con il sopraggiungere della vecchiaia, il nostro corpo sia sempre più incline ai fenomeni di meteorismo. Sul perché questo accada non c'è una risposta univoca, e le motivazioni potrebbero essere tante, ma alcuni ricercatori hanno provato comunque a rispondere.

Tra la cause più comuni di questo fenomeno potrebbe esserci la naturale riduzione di produzione di enzimi digestivi che avviene negli esseri umani adulti: più invecchiamo e meno enzimi per digerire possediamo (e non a caso l'insorgenza dell'intolleranza al lattosio è molto comune negli anziani e insorge di frequente con l'avanzare dell'età). Questo può provocare una difficoltosa digestione nell'organismo, portando ad una più copiosa produzione di gas di azoto, anidride carbonica e ossigeno.

Altra causa plausibile potrebbe essere riscontrata nella diminuzione della massa e del tono muscolare delle persone più anziane: con meno muscolatura dalla nostra, la digestione sarebbe più lenta, facendo accumulare più gas del previsto.

Infine, tra i fattori che possono portare una maggiore flatulenza bisogna considerare anche l'assunzione di farmaci, assai più frequente in età avanzata. Molti farmaci e molecole attive possono modificare sensibilmente la nostra regolare digestione, nonché intaccare la flora batterica, comportando sensibili accumuli di gas nel nostro intestino.

Insomma, gli anziani scoreggiano di più? Probabilmente sì, ma non possiamo di certo fargliene una colpa assoluta. E infine, prima di puntare il dito e ridacchiare, è giusto ricordare che presto o tardi ci passeremo anche noi per la vecchiaia (se non ci siamo già).

