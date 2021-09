È vero che i lupi scodinzolano? Ecco cosa nascondono i 'segreti del branco'

Gli animali sociali presentano interazioni basate su gerarchie, che si instaurano tra gli individui. Un esempio di specie sociale è dato dai lupi. L’idea che si ha su questi ultimi è plasmata sulla predominanza della coppia alfa e sulla subordinazione dei gregari. A dispetto della violenza di queste interazioni, è vero che i lupi scodinzolano?

In relazione ai comportamenti sociali della nota specie di canidi, Sara Marshall-Pescini, ricercatrice presso l'Università di medicina veterinaria di Vienna, ha dichiarato "La maggior parte delle volte, li vedi scodinzolare con il cosiddetto comportamento di saluto".

L’oscillazione della coda è una manifestazione della subordinazione degli individui alla coppia alfa, che, gerarchicamente, è la dominante e l’unica a potersi accoppiare. Il fenomeno dello scodinzolare dei lupi è un "gesto di saluto”, riscontrato nei subordinati all’incontro con i dominanti, dopo essere stati separati per un certo periodo di tempo.

Lo scodinzolare è un modo dei subordinati di evitare i conflitti, soprattutto durante la nutrizione, per regolamentare l’accesso prioritario alla fonte di cibo e ben chiarire i ruoli rivestiti nel branco.

L’origine di questo comportamento è riconducibile all’età giovanile, quando i cuccioli si approcciano per la prima volta alle gerarchie ed è, inoltre, associabile ad un altro comportamento che, in modo affine, manifesta sottomissione alla coppia dominante, ovvero leccare le labbra di un individuo dominante. Per quanto riguarda i piccoli, restando nelle tane durante la caccia degli adulti, manifestano lo scodinzolio per accoglierli al ritorno (che abbiano portato la cena o meno).

"Quello che vedrai è questa orda di cuccioli che corrono verso gli adulti e mostrano questo comportamento di saluto - quindi questa coda bassa che scodinzola e questo leccarsi le labbra", ha dichiarato Marshall-Pescini.

Il comportamento manifestato dai cuccioli in apparenza potrebbe indurre tenerezza, ma in realtà si tratta di un “astuto” gesto perpetrato, dopo lo svezzamento, nei confronti degli adulti, una volta tornati dalla caccia. I piccoli accolgono gli adulti, scodinzolando a coda bassa e leccandogli le labbra. Una volta cominciato il pasto, questo comportamento induce un rigetto negli individui che si stanno nutrendo, permettendo ai cuccioli di approfittare della tenera carne rigurgitata, per sfamarsi.

I dominanti, essendo i primi a cibarsi e abituati alle espressione di sottomissione dei gregari, vengono presi di mira dai cuccioli. Questo comportamento perdura per le prime settimane di vita, per poi permanere in età adulta, sotto forma di un atto di sottomissione gerarchica.

Le interazioni delle specie sociali costituiscono un tema di notevole interesse per la comunità scientifica, che permette di svelare abitudini e comportamenti di animali spesso bistrattati, come il lupo, la cui salvaguardia deve essere un punto fermo per preservare la specie.

E sapevate che di recente è stato scoperto un antenato preistorico del lupo?