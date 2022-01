É vero che il maltempo aggrava le vecchie ferite? Vediamo che dice la scienza

Quante volte vi è capitato di sentire - magari ai vostri genitori o ai vostri nonni - una sorta di correlazione tra il maltempo e il dolore alle vecchie ferite? L'idea che certi dolori possano persino prevedere il maltempo esiste almeno dai giorni dell'antica Grecia. Ma sarà vera? Cosa dice la scienza sull'argomento?

L'evidenza scientifica sul fenomeno, che è stata studiata dall'inizio del XX secolo, è molto varia. La spiegazione tipica per i dolori legati al maltempo è che il calo della pressione barometrica (che si verifica con una tempesta) provochi l'espansione dei tessuti molli e del fluido intorno alle articolazioni, irritando i nervi e provocando dolore... specialmente nei siti in cui si trovava una lesione precedente.

Gli studi, però, non sono d'accordo tra di loro. Alcuni hanno scoperto che i cambiamenti nella pressione barometrica aumentavano il dolore, altri hanno scoperto che lo diminuiva e altri ancora non hanno trovato alcuna correlazione (a proposito, sapete che il dolore fisico ci induce a spendere di più?). Tale gonfiore, infatti, si verifica in una scala così piccola che è difficile da rilevare e misurare.

Uno studio ha perfino suggerito che questi fenomeni possano essere spiegati da fattori psicologici, come l'influenza dell'idea che "poiché c'è maltempo, adesso inizieranno i dolori". Tuttavia, la maggior parte delle ricerche sull'argomento sottolineano che la frequenza dei rapporti è talmente vasta che è difficile ignorare questo problema e merita la dovuta attenzione.

