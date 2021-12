É vero che il muschio cresce solo sul lato nord degli alberi?

Sicuramente in qualche film potreste aver sentito la frase "se ti perdi nella foresta ricorda che il muschio cresce solo sul lato nord degli alberi". Nel caso vi stesse chiedendo se ciò fosse vero, sappiate che la scienza ha già risposto a questa domanda. Si scopre che, come tutte le "leggende", c'è sempre una mezza verità.

Non si tratta di un'idea dell'ultima ora e, così come afferma Dan Johnson, assistente professore di biologia forestale presso il College of Natural Resources dell'Università dell'Idaho, questa voce risale a molto tempo fa. Non è un punto di vista totalmente sbagliato, poiché generalmente il lato nord di un albero riceve meno luce solare rispetto alle altre parti.

Il motivo è semplice: poiché non arriva la luce solare in questo lato del tronco ci "dovrebbe essere più fresco, più umido e dovrebbe avere più ombra, condizioni perfette per i muschi", continua Johnson. Ovviamente, la crescita del muschio dipende anche dal luogo in cui si vive. "C'è una tendenza per il muschio a crescere sul lato settentrionale di un albero. Questo nell'emisfero settentrionale", afferma l'esperto. "Nell'emisfero australe i muschi avrebbero la tendenza a crescere sul lato sud, in ombra, degli alberi".

Tuttavia, a generare le condizioni di ombra perfette per il muschio possono essere anche altri fattori, come altri alberi (che generano ombra) o i pendii su cui crescono. "L'ombra e l'umidità sono le migliori condizioni possibili per la maggior parte dei muschi, quindi tutto ciò che può creare quelle condizioni potrebbe causare la crescita del muschio", afferma infine l'esperto.

"Meglio le bussole", afferma infine Johnson. Come dargli torto. A proposito di alberi, sapete che a Città del Capo ne stanno abbattendo molti per risparmiare sull'acqua? Mentre ecco a voi il Great Banyan, un albero che cammina.