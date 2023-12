È vero che non esistono due fiocchi di neve uguali? Ora sappiamo la verità

Secondo il Dr. Kenneth Libbrecht, professore di fisica al Caltech, la complessità dei cristalli di neve rende estremamente improbabile, se non impossibile, trovare due fiocchi identici in natura. I cristalli di neve si formano in vari modi a seconda della temperatura e dell'umidità, passando direttamente da gas (vapore) a solido (ghiaccio).

Questo processo di formazione è influenzato da microcambiamenti ambientali che ogni cristallo sperimenta durante la sua discesa, rendendo ogni fiocco unico. Libbrecht ha spiegato che la maggior parte dei fiocchi di neve sono esagonali, ma a volte possono assumere forme più triangolari o persino perfetti triangoli equilateri (ecco il più grosso mai rinvenuto sulla Terra).

Queste forme insolite si verificano in condizioni ambientali molto specifiche, come a -14°C con l'umidità giusta. Nel suo laboratorio, lo scienziato è stato in grado di riprodurre queste condizioni e creare fiocchi di neve triangolari, confermando il suo modello che collega le forme dei cristalli alle temperature.

Nonostante la varietà di forme, la possibilità di trovare due fiocchi di neve "identici" in natura è estremamente bassa, simile alle probabilità di ottenere la stessa sequenza di 52 carte in un mazzo mescolato (a tal proposito: ma si può mangiare la neve?).

Nel suo laboratorio Libbrecht è però riuscito a creare "gemelli identici" di fiocchi di neve, dimostrando che la crescita di questi è deterministica e non estremamente casuale. Sebbene sia teoricamente possibile creare fiocchi di neve simili in condizioni controllate, la natura offre una diversità di forme e strutture che rende ogni fiocco unico.

Libbrecht, insomma, conferma l'unicità dei cristalli di neve.