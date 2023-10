È vero che Parigi è stata invasa dalle cimici dei letti? Facciamo chiarezza

Ah, Parigi! La città dell'amore, della moda, dell'arte... e ora, delle cimici dei letti? Sì, avete capito bene. La capitale francese è attualmente al centro di un'ondata di preoccupazione riguardo a un'apparente invasione di questi parassiti ematofagi.

È bene fare chiarezza. Sebbene ci siano stati effettivamente casi in aumento di cimici dei letti, gli esperti sostengono che l'attuale panico sia, in alcuni momenti, un po' esagerato. E allora, cosa sta davvero succedendo? L'entomologo Jean-Michel Bérenger, il principale esperto francese in materia, ha spiegato che ogni fine estate si registra un forte aumento delle cimici dei letti.

Questo perché durante i mesi estivi, le persone viaggiano e, purtroppo, portano con sé questi indesiderati ospiti nei loro bagagli. La vera domanda è: perché tanto clamore ora? Una delle ragioni potrebbe essere la paura delle ripercussioni sui prossimi Giochi Olimpici estivi a Parigi. Tuttavia, i social media stanno giocando un ruolo fondamentale, amplificando la percezione del problema.

Perché questo aumento? Le cimici dei letti vengono trasportate da un luogo all'altro dalle persone, nascondendosi in aree come i bagagli. Dopo una pausa durante il lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19, c'è stato un aumento negli ultimi due anni con il ritorno del turismo. Fortunatamente questi insetti non sono noti per trasmettere malattie, ma i segni dei morsi possono impiegare fino a 2 settimane per svilupparsi in alcune persone.

Appaiono come altri morsi di insetti, solitamente rossi su pelli chiare e viola su pelli scure. Insomma, sebbene Parigi stia affrontando un aumento delle cimici dei letti, non sembra essere la situazione disastrosa che viene dipinta sul web. Meglio queste creature, piuttosto che le cimici d'acqua giganti.