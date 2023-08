Il vero Parmigiano sarà certificato da un microchip commestibile collegato alla blockchain

Proteggere l’autenticità del Parmigiano-Reggiano, una delle eccellenze italiane, ed al contempo sfruttare le nuove tecnologie. È questa l’idea che stanno prendendo in considerazione i produttori del popolare formaggio, che vorrebbero implementare all’interno delle forme da 40Kg dei microchip commestibili.

Nella fattispecie, come si legge su Fudzilla, il Parmigiano-Reggiano dovrebbe avere un microchip collegato alla blockchain che ne certificherà l’autenticità. Proprio tale collegamento permetterà di autenticare i dati che permettono di risalire al formaggio utilizzato ed il produttore di latte utilizzato.

I primi test sarebbero già partiti su oltre 100mila forme. Una decisione finale però non sembra ancora essere stata presa ed i produttori vogliono essere sicuri che i chip possano soddisfare i requisiti di stagionatura, che può partire da un anno per superare i tre anni.

I chip che dovrebbero essere utilizzati sono i P-Chip, resistenti al caldo e freddo estremi e possono essere letti anche attraverso il ghiaccio. La scelta è ricaduta su questa tipologia di tecnologia in quanto permette una lettura anche attraverso il ghiaccio ed offre una resistenza di vari anni. Le performance inoltre dovrebbero essere superiori ai chip RFID, che sono anche più grandi e possono essere difficili da collegare ai prodotti anche per la loro fragilità. Già ad oggi i produttori di Parmigiano però utilizzano i codici QR per certificarne l’autenticità, ma sono facili da copiare e si degradano facilmente durante il processo di stagionatura, motivo per cui si è preferito optare per un sistema diverso.

Ad integrare il chip nella forma ci dovrebbe pensare un robot che riscalda l’etichetta di caseina e poi vi inserisce all’interno il chip. La lettura non può avvenire in remoto ma solo con un lettore portatile che preleva i dati dei chip.

Nei test in laboratorio, i chip sono rimasti per tre settimane in un modello di acido gastrico senza mostrare perdite di materiale. Bill Eibon, Chief Technology Officer di p-Chip ne ha mangiato uno senza registrare alcun effetto collaterale.