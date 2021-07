É vero che dire le parolacce ci fa sentire bene? Sì, e c'è un motivo scientifico

Quante volte ti è capitato di camminare tranquillamente per casa a piedi scalzi e, improvvisamente come un fulmine a ciel sereno, sbatti involontariamente il mignolo (chiamato ufficialmente minolo) in qualche mobile? Sicuramente le parole esclamate in quel momento non possono essere riportate in questa sede... ma secondo la scienza hai fatto bene!

Le parolacce, infatti, ci aiutano contro il dolore. In diversi test di laboratorio effettuati dagli scienziati, quando dei volontari imprecavano ripetutamente mentre immergevano la loro mano all'interno dell'acqua ghiacciata, riuscivano a tenerla più a lungo rispetto ad altri volontari che tentavano la sfida in silenzio o senza imprecare.

Secondo un'analisi dei ricercatori, dire le parolacce innesca semplicemente una reazione emotiva nel cervello e nel corpo. Allo stesso tempo, imprecare aumenta la frequenza cardiaca e i livelli di sudore, entrambi segni che indicano che il corpo si stia spostando in una sorta di "modalità di sopravvivenza".

Altri studi hanno dimostrato, inoltre, che imprecare aumenta anche la forza (forse perché rende lo sforzo più facile). In altre prove, infatti, dei volontari hanno mostrato una maggiore forza di presa durante le imprecazioni.

Insomma, dire le parolacce sembra fornirci un "super potere"... ma attenzione, secondo diversi studi, utilizzare troppo le imprecazioni può ridurre gli effetti di quest'ultimi. Usatele quindi con parsimonia.