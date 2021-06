Ecco il vero pericolo del vulcano più grande del mondo, il Mauna Loa

Il Mauna Loa è il più grande vulcano a scudo sulla Terra e, adesso, gli scienziati hanno rivelato di più su quello che potrebbe essere sufficiente per innescare future eruzioni. I ricercatori, infatti, sono riusciti a modellare il flusso di magma all'interno del vulcano, capendo i fattori che potrebbero (e non) innescare la prossima eruzione.

Innanzitutto il vulcano potrebbe scatenare un "terremoto considerevole". "Un terremoto di magnitudo 6 o superiore allevierebbe lo stress impartito dall'afflusso di magma lungo una faglia sub-orizzontale sotto il fianco occidentale del vulcano", afferma Bhuvan Varugu, geologo presso la Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science presso il Università di Miami.

Il terremoto, successivamente, potrebbe innescare un'eruzione. Gli scienziati hanno determinato che 0,11 chilometri quadrati di nuovo magma sono confluiti in un nuovo punto nella camera del vulcano tra il 2014 e il 2020. "Un terremoto potrebbe essere un punto di svolta", afferma il geologo Falk Amelung, dell'Università di Miami.

Secondo quanto affermano gli esperti, ulteriori intrusioni di magma aumenteranno la probabilità di un terremoto e di un'eruzione: la mancanza di movimenti recenti sotto il fianco occidentale del vulcano fa pensare ai ricercatori che questo è il luogo in cui potrebbe scatenarsi un terremoto.

Prevedere questi eventi è importante perché in questo modo si guadagna possibile tempo prezioso per l'evacuazione, poiché ad esempio nel 1950, la lava di un'eruzione del Mauna Loa raggiunse la costa in sole tre ore. "Continueremo a osservare [il vulcano] e alla fine avremo modelli migliori per prevedere il prossimo sito di eruzione", affermano infine i ricercatori.

Questa è, invece, la curiosa scoperta di due bombe all'interno proprio del Mauna Loa.