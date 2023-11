È vero che le persone con i capelli rossi sono meno sensibili all'anestesia?

Secondo alcune ricerche, le persone con capelli rossi potrebbero avere una percezione del dolore e una risposta agli anestetici diversa rispetto agli altri. Questa peculiarità si basa su studi e osservazioni aneddotiche che suggeriscono una sensibilità alterata sia al dolore stesso sia ai farmaci per il dolore.

La questione è complessa e i risultati degli studi non sono univoci. Alcune ricerche indicano che i rossi sono più sensibili a certi tipi di dolore, come quello legato alla temperatura, ma meno sensibili ad altri, come il dolore da shock elettrico. Inoltre, sembra che abbiano bisogno di una quantità maggiore di anestesia generale per rimanere sedati e di più anestesia locale per contrastare il dolore.

Tuttavia, un altro studio del 2015 non ha trovato differenze significative tra i rossi e le altre persone in termini di risposta all'anestesia o ai farmaci per il dolore. La spiegazione di queste differenze potrebbe risiedere nella genetica. I capelli rossi sono tipicamente prodotti da mutazioni nel gene del recettore della melanocortina-1 (MC1R), che controlla il tipo e la quantità di pigmento nei capelli, nella pelle e negli occhi.

Queste mutazioni influenzano anche la produzione di una sostanza chiamata POMC, che si divide in diversi ormoni che influenzano la sensibilità al dolore e agli oppioidi. Nei topi, è stato osservato che le mutazioni MC1R portano a una soglia del dolore più alta, una maggiore sensibilità al dolore e una ridotta risposta ad alcuni farmaci per il dolore non oppioidi, mentre potenziano gli effetti degli oppioidi.

Questa scoperta apre nuove prospettive sulla comprensione del dolore e della risposta agli anestetici. Sebbene ci siano ancora molte incertezze, la ricerca suggerisce che la genetica può giocare un ruolo significativo nella percezione del dolore e nella risposta ai farmaci. Questo potrebbe portare a trattamenti più personalizzati e a una migliore gestione del dolore per le persone con capelli rossi, evidenziando l'importanza di considerare le differenze individuali nella pratica medica.